Будматеріали можуть подорожчати: що буде з цінами на нерухомість

У результаті підвищення тарифів на вантажоперевезення "Укрзалізниці" (УЗ), що пропонується проектом наказу Міністерства інфраструктури (МІУ), в Україні може подорожчати сировина і будматеріали, використовувані при будівництві нерухомості. Зокрема, про подорожчання своїх товарів уже заявили виробники цементу і металургійної продукції, повідомляє UBR.

Як повідомляє видання "ЦТС", про можливе зростання цін заявила виконавчий директор асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Людмила Кріпко.

За її словами, вартість цементу для кінцевого споживача, в разі перегляду тарифів УЗ, може вирости на 5-8%.

"А це у свою чергу збільшить ціни на об'єкти будівництва", - зазначила кріпко.

Збільшення тарифної ставки на ж/д перевезення призведе до додаткових витрат усіх вантажовласників на 2 млрд грн вже у 2021 році, а у 2022 вони досягнуть 10 млрд грн, сказано в спільному зверненні Федерації металургів України (ФМУ) і профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості до президента країни.

У ньому підписанти звернення попросили главу держави відкликати проект МІУ.

"Як наслідок (подорожчання вантажоперевезень - прим. ред.), провідні українські експортери (АПК і ГМК) істотно погіршать свої конкурентні позиції на ринках збуту, виросте собівартість будівництва і ціни на житлову і комерційну нерухомість, зросте вартість енергоносіїв, ціни і тарифи на послуги ЖКГ, відбудеться чергова переорієнтація вантажів на автотранспорт і подальше руйнування автодоріг, простимулюється інфляція, падіння ВВП і дефіцит державного і місцевих бюджетів ", - перераховуються ризики у зверненні.

Людмила Кріпка також вважає, що в разі збільшення тарифів вантажовласники перейдуть на транспортування вантажів автошляхами. Вона допускає зростання ставок, однак зауважує, що "ми [цементна галузь] хочемо бачити якісні послуги, ми хочемо бачити роботу на перспективу і ми хочемо бачити глобальні зміни в залізничному секторі".

Проект МІУ, який був опублікований 5 липня і зараз проходить громадське обговорення, передбачає поетапне підвищення тарифів на вантажоперевезення. До продукції застосовується різний рівень ставок, в залежності від її належності до певного класу збірника тарифів на перевезення вантажів. Усього вантажі підрозділяються на чотири класи - позакласні, 1, 2 і 3 класи.

Чим вище клас, тим дорожче тариф, а різниця між позакласними вантажами, вантажами 1 класу і 2, 3 класами може бути дворазовою, раніше розповідав у своїй публікації на Mind.ua нинішній заступник директора департаменту з комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов.

Згідно з пропозицією відомства, для позакласних вантажів (зокрема, до них відносяться будматеріали), тариф буде встановлено на рівні, який сьогодні застосовується до 1 класу. Для 1 тарифного класу (зокрема, для залізної руди) з 1 вересня 2021 року ставка зросте на 8%, а з 1 січня 2022 - ще на 20,4%.

Як вважають в УЗ, зараз тарифи для позакласних вантажів і вантажів 1 класу встановлено нижче за собівартість транспортування.