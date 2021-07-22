У Держдепі прокоментували участь США в переговорах щодо Донбасу

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент заявив, що не очікує прямої участі американських представників у Мінському процесі або нормандському форматі. За його словами, переговори з цієї теми будуть продовжені в ході візиту українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона, повідомляє РБК-Украина.

"Я вважаю, є різні способи залучення (США до переговорів Донбасу - ред.). На цю мить я не очікую участі американських чиновників у Мінському процесі. Я також не очікую приєднання американських представників до" нормандського "формату" , - сказав Кент.

За його словами, переговори з цього питання триватимуть під час візиту президента України Володимира Зеленського до США 30 Серпня. Він зазначив, що обговорював питання участі американських представників у переговорах по Донбасу з радником Держдепартаменту США Дереком Шолле і українськими посадовими особами.

"Ці ж розмови будуть і у Вашингтоні, коли президент Зеленський приїде з візитом. Я знаю, що міністр закордонних справ (Дмитро - ред.) Кулеба і голова офісу президента (Андрій - ред.) Єрмак за кілька тижнів поїдуть до Вашингтона для підготовки цього візиту" , - додав Кент.

Представник Держдепу також пояснив, що прогресу в переговорах по Донбасу немає через позицію російської сторони, яка не хоче виконувати досягнуті домовленості.

Автор: Дмитрий Кузнецов