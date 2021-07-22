Лукашенко відмовився від частини повноважень

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко передав частину повноважень глави держави уряду і місцевим органам влади, повідомляє Деловая столица.

Відповідний декрет Лукашенко підписав 22 липня.

Даний декрет вносить зміни в білоруське законодавство. Таким чином уряду передані функції глави держави щодо погодженням емісії додаткових випусків акцій, створених в процесі приватизації ВАТ, які переробляють сільськогосподарську продукцію, акції яких знаходяться в держвласності.

Якщо акції таких відкритих акціонерних товариств знаходяться у власності регіональної влади, то функції узгодження емісії переходять обласній владі та виконкому Мінська.