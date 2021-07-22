Україна не отримала гарантій за угодою про "Північний потік-2"

В угоді між США і Німеччиною щодо російського магістрального газопроводу "Північний потік-2" немає жодних гарантій для України, повідомляє Деловая столица.

Про це заявила віцепремʼєр з питань інтеграції в ЄС і НАТО Ольга Стефанішина.

"Жодних гарантій Україна не отримала. Ні в цій заяві, ні поза цією заявою. В цій заяві говориться, що Німеччина буде підтримувати ініціативу "Триморʼя", до якої Україна і так намагається приєднатися, яка і так існує, тому мені не зрозуміла ця підтримка" , — сказала вона.

За словами віцепремʼєра, в документі зазначено створення фонду зеленої трансформації, за яким Україна вже давно веде переговори.