Україна не отримала гарантій за угодою про "Північний потік-2"
В угоді між США і Німеччиною щодо російського магістрального газопроводу "Північний потік-2" немає жодних гарантій для України, повідомляє Деловая столица.
Про це заявила віцепремʼєр з питань інтеграції в ЄС і НАТО Ольга Стефанішина.
"Жодних гарантій Україна не отримала. Ні в цій заяві, ні поза цією заявою. В цій заяві говориться, що Німеччина буде підтримувати ініціативу "Триморʼя", до якої Україна і так намагається приєднатися, яка і так існує, тому мені не зрозуміла ця підтримка", — сказала вона.
За словами віцепремʼєра, в документі зазначено створення фонду зеленої трансформації, за яким Україна вже давно веде переговори.
"Також анонсується додаткова фінансова підтримка і створення фонду зеленої трансформації, щодо якого ми вже ведемо перемовини близько півроку. Жодних нових ініціатив ця заява не передбачає, натомість жодних перспектив та безпекових гарантів, зокрема щодо членства в НАТО, ми не отримали", — констатувала Стефанішина.