Екстракт полину визнали ефективним в боротьбі з коронавірусом

Група вчених під керівництвом співробітників Копенгагенського університету та Інституту колоїдів і інтерфейсів Макса Планка в Німеччині виявила здатність екстракту полину ефективно боротися проти COVID-19. Правда, дослідження поки проводилися in vitro, тобто в пробірці, повідомляє Страна.ua.

Як модельні вірусів дослідники використовували німецький штам коронавірусу з Мюнхена і данський штам з Копенгагена, а одна з клітинних ліній представляла певний тип клітин легенів, найбільш уразливих при коронавірусної інфекції - клітини раку легенів A549-hACE2.

Результати експерименту показали, що всі чотири з'єднання досить успішно пригнічують інфекцію в клітинних лініях, в тому числі в легенях.

Однак вчені відзначають, що сполуки, що містяться в полину, мають не дуже велике терапевтичне вікно, тобто можуть допомогти тільки безпосередньо після попадання вірусу в організм.

Проте це перше дослідження, яке однозначно доводить можливість створення препарату для лікування COVID-19 на основі похідних артемізиніну.

Найближчим часом автори планують почати першу з двох фазу клінічних випробувань похідних артемізиніну, щоб точніше оцінити користь потенційних терапевтичних засобів на їх основі проти COVID-19.