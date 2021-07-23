Джошуа доведеться провести реванш з Усиком

Українець Олександр Усик (18-0, 13 КО) має чіткий план на майбутній поєдинок проти британця Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО). Наш співвітчизник абсолютно впевнений в тому, що переможе суперника і стане чемпіоном світу в суперважкій вазі, повідомляє Обозреватель.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing UK﻿ заявив промоутер Усика Олександр Красюк. Він зазначив, що після поєдинку 25 вересня Джошуа доведеться активувати опцію щодо реваншу через свою поразку.

Олександр Красюк. Джерело: Одеса-медіа

"Коли я вперше сказав Олександру про бій проти Джошуа, він відповів мені: "Я знаю, як перемогти його. Я знаю, що робити". Це було ясно і у нього не було жодних сумнівів. В Усика є 500-відсоткова впевненість, що він переможе Джошуа. Нам потрібно було опрацювати пункт щодо реваншу в разі перемоги Усика. І я абсолютно впевнений, що цей пункт буде активовано після бою 25 вересня" , – підкреслив Красюк.

Нагадаємо, бій Усик – Джошуа було оголошено напередодні. Поєдинок відбудеться 25 вересня на арені лондонського футбольного клубу "Тоттенхем".

Команди боксерів призначили поєдинок на 24 липня. Однак через коронавірус у команді Тайсона бій було відкладено на жовтень.

Ставки на бій Усик – Джошуа.

Усика перед поєдинком виключили з рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC). Це викликало бурхливе обговорення в мережі, а самого українця назвали зрадником.