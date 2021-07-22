Співробітник держбезпеки Франції торгував в даркнеті даними

Колишнього співробітника служби внутрішньої безпеки Франції засудили до п'яти років ув'язнення за продаж в даркнеті інформації з службових баз даних поліції, повідомляє RFI.

22 липня суд Нантера оголосив вирок 35-річному колишньому офіцеру, який служив в антитерористичному департаменті спецслужби і був викритий восени 2018 року. Екс-співробітника французької держбезпеки також визнали винним у підробці документів.

На замовлення він «пробивав» по поліцейським базам даних особисту інформацію, адреси, судимості, причетність до правопорушень, номери машин, геолокалізацію телефонів. Покупцями інформації були приватні детективи, члени організованих злочинних угруповань, а також виробники підроблених документів. «Замовляли» йому як кримінальних «авторитетів», так і відомих людей. Так, наприклад, він продав інформацію про популярного телеведучого Тьєррі Ардісона, про ісламський богослова Таріка Рамадана, а також про одну з жінок, які звинувачують цього медійного мусульманського філософа в згвалтуванні.

Слідство встановило, що в поліцейських базах засуджений зробив 382 незаконних пошукових запити, а їх результати продав в даркнеті за ціною від 100 до 300 євро за «пробивку»