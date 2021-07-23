ЄСПЛ присудив виплатити по 5 тис. євро суддям старого ВС

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 22 липня виніс рішення у справі "Гуменюк та інші проти України". Справа почалася з скарги суддів Верховного суду України, в тому числі в.о. його глави Василя Гуменюка, на позбавлення їх прав і гарантій після створення нового Верховного суду, повідомляє Страна.ua.

Рішення суду опубліковано на його сайті. Суд прийшов до висновку, що, примусивши суддів Верховного суду України брати участь в конкурсі на посади суддів ВС, законодавець "серйозно підірвав правову визначеність і передбачуваність конституційних принципів незалежності судових органів".

ЄСПЛ погодився з думкою КС України про те, що перейменування судового органу не могло відбуватися без переведення суддів ВС України на посади суддів ВС.

Судді ЄСПЛ вирішили, що було порушення п.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини в частині доступу до правосуддя, а також ст.8 в частині незаконного втручання у виконання суддями ВС України своїх обов'язків. Як компенсацію моральної шкоди Україна повинна виплатити восьми суддям ВС України по п'ять тисяч євро.