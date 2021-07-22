США вводять санкції проти міністра оборони Куби

Адміністрація США вводить обмежувальні заходи проти міністра оборони Куби Альваро Лопеса Мієри в рамках "закону Магнітського" через демонстрації в цій державі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Кубинський народ протестує за основні і універсальні права, які він заслуговує. Мінфін буде продовжувати вводити санкції, пов'язані з Кубою, в тому числі обмежувальні заходи, введені сьогодні, щоб підтримати народ Куби в його прагненні до демократії і позбавлення від режиму", - заявила глава Мінфіну США Джанет Йеллен.

У заяві підкреслюється, що "сьогоднішні заходи спрямовані на міністра оборони Куби і спеціальної національної бригади МВС Альваро Лопеса Мієр в зв'язку з придушенням мирних, продемократичних протестів на Кубі, що почалися 11 липня".