На сталеві труби з України ЄЕК продовжить мито

Департамент захисту внутрішнього ринку Євразійської економічної комісії (ЄЕК) пропонує продовжити дію антидемпінгових заходів щодо безшовних труб з корозійностійкої (нержавіючої) сталі з України діаметром до 426 мм ще на 5 років, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Термін застосування чинного мита закінчується 25 лютого 2021 року.

Зараз відносно українських труб з корозійностійкої сталі діє мито в розмірі від 4,32% до 18,96% від митної вартості в залежності від компанії-виробника. Ця антидемпінгова міра була встановлена за підсумками розслідування, проведеного ЄЕК у 2015-2016 рр.

У жовтні департамент захисту внутрішнього ринку ЄЕК почав повторне антидемпінгове розслідування, ініціаторами якого виступили заводи групи ЧТПЗ ("Челябінський трубопрокатний завод" (MOEX: CHEP) і "Первоуральський новотрубний завод") і група "ТМК" (MOEX: TRMK) ("ТМК- Інкос "і" Волзький трубний завод ").

Згідно з оцінками російських заявників, в I півріччі 2020 року спостерігалося значне зниження ціни на нержавіючі безшовні труби з України (на 23,6% в рублевому вираженні та на 27,8% - у доларовому), в результаті чого ціна на український товар без урахування антидемпінгового мита стала нижчою за ціну товару галузі економіки ЄАЕС.