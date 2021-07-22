З сайту Олімпіади прибрали мапу з російським Кримо

На офіційному сайті Олімпіади-2020 в Токіо прибрали скандальну мапу, на якій окупований Росією Крим відокремили від материкової України кордоном, повідомляє Українська правда.

Раніше на сторінці розкладу мапа була справа. Зараз її немає, а на її місці розмістили підбірку відеороликів з Олімпіади.

Вікно з мапою Olympics Cheer Zone було створено для того, щоб уболівальники різних країн могли познайомитися і поспілкуватися за допомогою відеозв'язку. Тепер у неї такої можливості немає.

Зараз:

Було:

Нагадаємо: