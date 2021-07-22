На навчаннях ЗСУ біля села розірвалися танкові снаряди

22 липня, на навчаннях Cossack Mace-2021 під час стрільб снаряди несанкціоновано залетіли та розірвалися біля села, повідомляє Ліга.net.

Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону розпочала кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби. За даними слідства, інцидент стався під час завершальної частини навчань Cossack Mace 2021 на полігоні "Широкий Лан" у Миколаївській області.

Військовослужбовці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи проводили стрільби з рухомих танків Т-64. Деякі снаряди розірвалися недалеко від населеного пункту і на території приватного домогосподарства.

Як наголошується, в результаті вибухів травмованих і постраждалих немає. Слідчі з'ясовують всі обставини події, призначена перевірка, в ході якої винні будуть встановлені та притягнуті до відповідальності.

Навчання Cossack mace 2021 проходять в Україні з 12 по 24 липня. У навчаннях залучено близько 2000 військовослужбовців і понад 300 одиниць військової техніки з п'яти країн: України, США, Канади, Великобританії та Швеції.