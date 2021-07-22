США відмовилися ділитися з КНДР COVID-вакциною

США на даному етапі відмовилися ділитися вакциною від коронавірусу з Північною Кореєю. Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє Лента.Ру.

Він заявив, що Вашингтон як і раніше «дуже стурбований гуманітарною ситуацією в Північній Кореї», але не має наміру надавати вакцини. При цьому Прайс зазначив, що не знає, чи погодиться Пхеньян отримати американські препарати.

4 липня повідомлялося, що Північна Корея фактично сама залишила себе без безкоштовної вакцини, що поставляється в рамках міжнародної програми COVAX, оскільки не вирішує бюрократичні проблеми з постачанням протягом вже декількох місяців. Зокрема, влада відмовляється пустити в країну фахівців, що займаються логістикою поставок.

Крім того, в КНДР не готові підписати документ про відмову від відповідальності у випадках виникнення побічних ефектів вакцини AstraZeneca. Також в Північній Кореї є проблеми з електрикою і просто немає достатньої кількості складів з необхідними умовами зберігання препаратів, а від допомоги влада відмовляється.