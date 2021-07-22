В Ізраїлі нещеплені громадяни будуть платити за COVID-тести
Ізраїль з 1 серпня припинить оплачувати COVID-тести для невакцинованих громадян. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, повідомляє Кореспондент.
За його словами, нововведення дозволить стимулювати молодих людей зробити щеплення від коронавірусу.
"Немає причин, за якими держава б продовжувало оплачувати тести тих, хто відмовляється вакцинуватися, за гроші інших платників податків", - сказав Беннет.
Прем'єр нагадав, що ті, хто відмовляються вакцинуватися, наражають на небезпеку не тільки себе, а й оточуючих.