США ідентифікували шість можливих вбивць президента Гаїті

Американська влада виявила щонайменше шість можливих учасників замаху на президента Гаїті Жовенеля Моїза, які раніше брали участь в програмах військової підготовки США, перебуваючи на службі в ЗС Колумбії, повідомляє ТАСС.

Про це заявив у четвер на регулярному брифінгу глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс.

"На сьогодні Держдеп і Пентагон ідентифікували шість осіб <...>, які могли бути причетні до змови [з метою вбивства Моїза], як брали участь до цього в американських програмах військового навчання і підготовки, несучи <...> службу в ЗС Колумбії" , - сказав він.

За словами Прайса, американська влада продовжує перевірку і з'ясовує, чи є серед підозрюваних є інші особи, які брали участь раніше в подібних програмах, що фінансуються США.