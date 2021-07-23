США ідентифікували шість можливих вбивць президента Гаїті

США ідентифікували шість можливих вбивць президента Гаїті

Американська влада виявила щонайменше шість можливих учасників замаху на президента Гаїті Жовенеля Моїза, які раніше брали участь в програмах військової підготовки США, перебуваючи на службі в ЗС Колумбії, повідомляє ТАСС.

Про це заявив у четвер на регулярному брифінгу глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс.

"На сьогодні Держдеп і Пентагон ідентифікували шість осіб <...>, які могли бути причетні до змови [з метою вбивства Моїза], як брали участь до цього в американських програмах військового навчання і підготовки, несучи <...> службу в ЗС Колумбії", - сказав він.

За словами Прайса, американська влада продовжує перевірку і з'ясовує, чи є серед підозрюваних є інші особи, які брали участь раніше в подібних програмах, що фінансуються США.

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