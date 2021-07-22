Українці запустили в космос борщ

Одна з українських мереж супермаркетів запустила в стратосферу борщ і гречаний багет. Відповідне відео оприлюднено в Facebook, повідомляє Кореспондент.

Запуск був присвячений суборбітальному польоту американського мільярдера Джеффа Безоса 20 липня.

"Відправили в стратосферу українські легендарні продукти - український борщ і гречаний багет. <...> Нехай вся планета знає, що український борщ з гречаним багетом - це космос!" , - йдеться в повідомленні.

Автори відео стверджують, що продукти піднялися на висоту 30 кілометрів за півтори години. До польоту готувалися понад місяць.