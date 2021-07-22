У Нафтогазі оцінили перспективи угоди по "СП-2"

НАК Нафтогаз України сподівається на співпрацю з європейськими компаніями щодо використання потужностей газотранспортної системи України, заявив глава компанії Юрій Вітренко на брифінгу за підсумками візиту до Вашингтона, повідомляє Кореспондент.

"Ми ще чекаємо реальних переговорів з компаніями. В першу чергу нас цікавлять переговори не стільки з Газпромом, а з європейськими компаніями, які повинні отримати можливість бронювати потужності української ГТС для транзиту в Європу" , - сказав він.

За словами Вітренко, на тлі угоди США та Німеччини по російському газопроводу Північний потік-2 така співпраця з європейськими компаніями є для НАК перспективним завданням.

Разом з тим глава Нафтогазу підкреслив, що компанія як і раніше є прихильником заборони на роботу Північного потоку - 2 і буде домагатися цього.