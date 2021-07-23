Україна додала єврооблігації-2029 на $500 млн під 6,3%

Україна 22 липня здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на $500 млн з погашенням 21-го травня 2029 року: довипуск пройшов з прибутковістю 6,30% і ціною пропозиції 103,493% від номіналу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявили в Міністерстві фінансів України.

"Успіх цієї угоди з дорозміщення єврооблігацій, здійсненої протягом одного дня, свідчить про постійну міцну підтримку України з боку міжнародного інвестиційного співтовариства" , - наводяться в релізі на сайті відомства слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Мінфін вказав, що фінальна книга заявок розміром $ 1,7 млрд дозволила досягти звуження спредів прибутковості на 32,5 базисні пункти (б.п.) у порівнянні з вихідним орієнтиром дохідності та на 57,5 б.п. у порівнянні з прибутковістю (6,876%) при первинному розміщенні цих облігацій на $1,25 млрд у квітні цього року.

"Ми обмежили обсяг угоди, оскільки продовжуємо дотримуватися нашої стратегії пріоритетності залучення пільгового фінансування для покриття більшості потреб у зовнішніх запозиченнях" , - зазначив Марченко.

Він додав, що сприятливі ринкові умови дозволили Мінфіну поступово виконувати план запозичень на цей рік перед тим, як на ринку почнеться зменшення ділової активності під час сезону відпусток.

Відомство уточнило, що спільними лід-менеджерами трансакції виступили BNP Paribas і Goldman Sachs International. Розрахунки з випуску мають відбутися 27-го липня, а залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.