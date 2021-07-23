США звинуватили Китай у безвідповідальності

Влада США розчарована рішенням Китаю відмовитися від пошуків джерела коронавірусу. Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Лента.Ру.

Як передає ANI News, за її словами, позиція Пекіна є безвідповідальною і небезпечною. Псакі підкреслила, що США продовжать вимагати від китайської влади доступ до даних і зразків. Представник Білого дому також зазначила, що зараз не час чинити опір, оскільки мова йде про порятунок життів.

17 липня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що організація планує перевірити лабораторії, біля яких були виявлені перші випадки зараження COVID-19. Йдеться про аудит тих установ Ухань, в районі яких були виявлені перші хворі SARS-CoV-2 в грудні 2019 року. Перевірка є одним з п'яти кроків, які секретаріат ВООЗ має намір зробити в рамках розслідування походження коронавірусу.

Влада Китаю виступила проти другої фази розслідування походження COVID-19. На їхню думку, в пропозиціях використовуються формулювання, які «не поважають науку і здоровий глузд».