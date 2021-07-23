З Uber масово тікають співробітники

З сервісу для замовлення таксі та їжі Uber в червні звільнилися близько 20 відсотків співробітників. Керівникам американської компанії довелося обговорювати тему масового звільнення працівників на загальних зборах, повідомляє Лента.Ру.

Як передає Business insider, чинні та колишні співробітники компанії бачать кілька основних причин великої плинності кадрів. Деякі вважають, що останнім часом в Uber з'явилося багато конкурентів. З активним розвитком стартапів у співробітників стало більше можливостей для зміни роботи. Так, нещодавно топменеджер Uber Eats Джон Фельдман пішов в службу доставляння їжі Gopuff, а менеджер з маркетингу Лора Джонс зайняла пост віцепрезидента компанії Instacart - ще одного конкурента Uber.

Крім того, йде відновлення економіки після пандемії, що в цілому призводить до зростання числа звільнень в США в різних компаніях, не виняток і Uber. Також наголошується, що нинішню корпоративну культуру Uber уособлює виконавчий директор Дара Хосровхаші, помітно поступається в харизмі свого попередника Тревіса Каланіка, який умів надихнути колег.

Про те, що керівництво компанії стурбоване відходом співробітників, свідчить той факт, що у квітні, після повернення персоналу в офіс, HR-директор Ніккі Крішнамурті була готова до відходу всіх незадоволених з організації. Через кілька місяців Uber змінив плани та став шукати компроміси з тими, хто хотів продовжити працювати віддалено.

В кінці березня британський підрозділ Uber підкорився вимозі Верховного суду країни та визнав водіїв, зареєстрованих в сервісі, повноцінними співробітниками, а не підрядниками. Це означає, що всі 70 тисяч водіїв отримають мінімальну зарплату, оплачувані відпустки та пенсійні відрахування. Додаткові витрати компанії оцінюються в 500 мільйонів доларів на рік.