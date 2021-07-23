В Ізраїлі відновлюють COVID-пропуску

В Ізраїлі уряд через коронавірус прийняв рішення повернути COVID-пропуску для відвідування заходів, в яких братимуть участь більше сотні людей, повідомляє Новое время.

За інформацією Times of Israel, згідно з рішенням, на заходах, в яких братимуть участь понад 100 осіб всі учасники старше 12 повинні будуть пред'явити свідоцтво про вакцинацію/одужанні, або негативний тест на COVID за останні 72 години.

Новий «зелений пропуск» стосуватиметься, в тому числі спортивних і культурних заходів, а також тренажерних залів, ресторанів, конференцій, туристичних визначних пам'яток і синагог.

Також жителям Ізраїлю заборонили відвідувати Великобританію, Грузію, Кіпр і Туреччину.