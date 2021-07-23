До списку побічок Johnson&Johnson додано рідкісне захворювання

У список побічних ефектів від COVID-вакцини Johnson&Johnson включений синдром Гієна-Барре, повідомляє Новое время.

За інформацією European medicines agency цей синдром буде вказано як дуже рідкісний побічний ефект вакцини, а в інформацію про продукт буде включено попередження, щоб підвищити обізнаність медичних працівників та людей, які будуть вакцинуватися.

Синдром Гієна-Барре - це рідкісне неврологічне захворювання, при якому імунна система організму ушкоджує нервові клітини, що може привести до болю, оніміння і м'язової слабкості, а в найважчих випадках - до паралічу. Більшість людей можуть повністю одужати.