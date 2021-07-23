В Естонії звільнили 15 медиків-антивакцинаторів

У столиці Естонії Талліні швидка допомога звільнила 15 своїх співробітників, які відмовилися вакцинуватися від коронавірусу, повідомляє Новое время.

Про це сказав головний лікар Талліннської швидкої допомоги Рауль Адлас в ефірі місцевого радіо 4. Він підкреслив, що ці співробітники вже отримали документи, які офіційно підтверджують їх звільнення.

Місцевий портал ERR повідомляє, що медичні працівники, які не бажають вакцинуватися організували свою профспілку і звернулися до влади Таллінна із закликом звільнити самого Рауля Адласа.

Всього в столичній швидкій допомозі працюють близько 500 осіб.