Глава ЦРУ висловився про походження COVID-19

Директор ЦРУ Вільям Бернс висловився про походження коронавірусу в ході інтерв'ю Національному громадському радіо США, повідомляє Лента.Ру.

Зокрема, Бернс допустив, що це питання може так і залишитися відкритим.

"Таке можливо, як і багато інших речей, щодо яких ми ніколи не зможемо винести певного судження ", - сказав він.

Раніше уряд Китаю різко відкинув план другої фази розслідування походження коронавірусу, запропонований Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). На думку влади, в пропозиції розслідування використовуються "формулювання, які не поважають науку і здоровий глузд".

В кінці березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) випустила доповідь за підсумками поїздки в китайський Ухань з метою з'ясувати походження коронавірусу. У доповіді говориться, що пандемія, швидше за все, не є результатом витоку з лабораторії.