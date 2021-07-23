МОК відмовив Словенії на відкритті Олімпіади пронести прапор ЄС

Міжнародний олімпійський комітет не дозволив пронести під час церемонії відкриття Олімпіади-2020 прапор Європейського союзу, повідомляє Новое время.

Як стверджує Politico заступник голови Єврокомісії Маргарітіс Схінас і прем'єр-міністр Словенії Янез Янша звернулися до МОК з пропозицією того, щоб збірна Словенії, яка головує в ЄС, пронесла крім прапора своєї країни і прапор Євросоюзу.

У зверненні до МОК європейські чиновники говорили, що така можливість зробить країну «представником європейської єдності та цінностей, що підкріплюються нашим Союзом, які збігаються з цінностями олімпійського руху».

«Олімпійська команда може використовувати тільки один прапор, одну емблему і один гімн, які були затверджені Національним олімпійським комітетом і схвалені виконавчої комісією МОК» , - заявив представник Олімпійського комітету.

У МОК відзначили, що всі спортсмени на іграх будуть просувати спільні цінності ЄС і Олімпіади, незалежно від прапора.