Як буде падати м'яч на різних планетах (відео)

Планетолог Джеймс О'Донохью показав наочне відео, на якому показано, як буде падати м'яч із висоти 1 км на різних планетах Сонячної системи. Ролик присвячено особливостям сили тяжіння, повідомляє Обозреватель.

Запис опубликовано на YouTube﻿-каналі вченого. Наприклад, швидше за все м'яч впаде на Сонце – 2,7 секунди. Швидкість падіння становитиме 2663 км/год. Слідом йде Юпітер – 9 секунд, швидкість 801 км/год. На поверхню Нептуна м'яч із кілометрової висоти впаде за 13,4 сек (539 км/год), Сатурн – 13,8 (517 км/год). На Землі для цього знадобиться 14,3 секунди (502 км/год).

О'Донохью розповів, великі та маленькі планети мають сумірні сили тяжіння. Уран, наприклад, незважаючи на свої розміри, тягне м'яч повільніше, ніж Земля. Це пов'язано з тим, що низька щільність Урана знижує силу гравітації.

Марс більший від Меркурія, але швидкість тяжіння виявляється однаковою. Це вказує на те, що маса Марса і Меркурія практично однакова, але Меркурій щільніший за Марс.

Карликова планета Церера виявилася найгіршим місцем для гри. Там поверхні планети м'яч із кілометрової висоти досягне за 84,3 секунди (91 км/год).