США продовжать консультації з Україною щодо "СП-2"

Сполучені Штати Америки продовжать переговори з Україною і Польщею з приводу подальшого розвитку ситуації з російським газопроводом Північний потік-2, повідомляє Кореспондент.

Про це в четвер, 22 липня, заявив в ході брифінгу керівник пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами, влада України була ознайомлена зі змістом угоди США і Німеччини щодо Північного потоку-2.

"Що стосується українців, то ми провели більше десятка консультацій з ними, я можу вам сказати, що вони були знайомі зі змістом цього пакета (угоди між США та Німеччиною щодо ПП-2 - ред.), вони допомагали сформувати зміст цього пакету, ця взаємодія була частою", - зазначив Прайс.

Що стосується майбутніх переговорів, додав він, то "наші консультації з Україною і консультації з Польщею не зупиняються сьогодні, вони продовжаться".