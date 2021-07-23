23 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

В Ізраїлі - свято любові "Ту бе-АВ", в США - День арахісового масла і шоколаду, День "Досить жарко для тебе", День чудової бабусі, День ванільного морозива, в Болівії - День дружби, в Індонезії - День дітей, в Японії - День письма, в Сінгапурі - День інженера, в Австралії - День "Шоу Дарвін", в Омані - День Відродження, в Єгипті - річниця Липневої революції, в Аргентині, Уругваї - День менестреля, в Папуа-Новій Гвінеї - День поминання, повідомляє УНИАН.

Пам'ятні дати 23 липня, річниці та події

У 1903 році була створена компанія Ford Motor Company, заснована Генрі Фордом після отримання на її розвиток 28 тисяч доларів від п'яти інвесторів. Ця корпорація здобула популярність як перша в світі, яка застосувала класичний автоскладальний конвеєр. Через місяць після утворення вона випустила в продаж свій перший автомобіль, в його рекламі говорилося: "найбільш досконала машина на ринку, яку в змозі водити навіть 15-річний хлопчик". Авто купив доктор Пфеннінг з Чикаго. А протягом першого року існування компанія виробила 1700 авто, побивши всі рекорди.

У цей день в 2000 році був відкритий супутник найбільшої планети Сонячної системи - Юпітера. Це найменший за розмірами супутник з усіх відомих, його діаметр становить 4,8 км. Його "помітили" астрономи університету Арізони, їх відкриття підтверджено обсерваторією Массачусетса.

У 2002 році вчені отримали підтвердження однієї з найзагадковіших легенд - про існування морських чудовиськ. На острові Тасманія на берег викинуло гігантського кальмара. Він важив чверть тонни, а довжина його щупальців перевищувала 15 метрів.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 23 липня вшановує пам'ять преподобного Антонія Печерського - засновника Києво-Печерської Лаври і покровителя ченців. Інші назви свята: "Антоніїв день", "Антоній Громоносець". За старих часів в цей день особливу увагу звертали на грім - звідси і назва свята.

Що сьогодні не можна робити

Не варто прибирати в будинку і у дворі. Також не гуляйте біля водойм.

Прикмети на 23 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

вранці немає роси - до ночі буде дощ;

вранці туман - до гарної погоди;

з ранку гримить грім - ввечері чекайте дощ.

Іменини 23 липня

Іменини у Антонія, Олександра, Данила, Леонтія і Петра.