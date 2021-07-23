У Бельгії чиновник запропонував приєднати до Нідерландів один з регіонів

Мер бельгійського міста Антверпен Барт де Вевер вважає, що регіон Фландрія необхідно приєднати до сусідніх Нідерландів. Такою думкою чиновник поділився в інтерв'ю телеканалу KanaalZ, повідомляє Кореспондент.

"Я ніколи не відмовлявся від цієї мрії: щоб всі, хто розмовляє голландською мовою, знову жили разом в південних і північних Нідерландах. Це особиста точка зору, і громадськість ще не готова до неї. Але те, що сьогодні немислимо, завтра може бути реальністю" , - зазначив де Вевер.

Політик пояснив, що об'єднання сприяло б створенню однієї з найсильніших економік у світі, а порти Антверпена і Роттердама могли б стати воротами північно-західної європейської економіки.

За даними телеканалу, де Вевер є членом партії Новий фламандський альянс (N-VA), яка виступає за надання Фландрії автономії, а пізніше і за придбання регіоном незалежності. При цьому Фламандський регіон займає понад 40% території Бельгії та включає п'ять північних провінцій.

Фландрія - економічно розвинена північна частина країни, де говорять нідерландською. Фламандські партії вимагають для регіону більшої свободи та вважають цілком імовірним відновлення конфедерації Нідерландів на історичній території Сімнадцяти провінцій, які у 1585 році розділилися на Південні Нідерланди (Бельгія і Люксембург) і Сім Сполучених провінцій (Нідерланди).