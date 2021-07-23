В Італії вводять COVID-перепустки

В Італії з 6 серпня вводять COVID-перепустки для відвідування кінотеатрів, ресторанів, музеїв, спортзалів і так далі, повідомляє Новое время.

Про це йдеться на сайті уряду країни. Через зростання нових випадків на коронавіру уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі прийняв рішення про введення «зелених пропусків» в країні.

Для пропуску людина повинна отримати щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19 протягом останніх дев'яти місяців, перехворіти COVID-19 протягом останніх шести місяців або отримати негативний результат тесту протягом останніх 48 годин.

За перепустками пускатимуть в ресторани або кафе (для обіду в приміщенні), на спортивні заходи, ярмарки, казино, театри та кінотеатри, в басейни та спортзали, фестивалі, концерти та інші заходи.