Toyota призупинила роботу заводів у Таїланді

Toyota зупинила роботу всіх трьох своїх заводів в Таїланді до 29 липня через брак запчастин, повідомляє Дзеркало тижня.

За інформацією Kyodo News дефіцит матеріалу виник через те, що підприємство з їх виробництва закрили через спалах коронавірусу в країні напередодні.

Таїландські заводи Toyota випускають 760 тис машин щорічно. У корпорації будуть враховувати число заражень COVID-19, і приймуть рішення про відновлення роботи підприємств виходячи з ситуації.

Toyota також призупинить виробництво на заводі в префектурі Айті в Японії.