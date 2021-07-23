Сезон персиків у розпалі: де можна купити дешевше

В Україні розпочався сезон персиків – на ринках та в магазинах є як вітчизняні, так і закордонні – на будь-який смак, проте дорожчі, ніж торік – ціни на наші персики стартують від пів сотні гривень, а закордонні принаймні вдвічі дорожчі, повідомляє Сегодня.

Обрати стиглі персики легко – жовтий корінчик і м'який плід. Та найсмачніші плоди мають бути трохи неправильної форми.

Ціни стартують від пів сотні гривень:

українські: від 50 до 60 грн;

іноземні: 80 грн;

інжировий персик: 120 грн;

нектарин: 110 грн.

Торік, кажуть продавці, ціни були нижчими. Ольга, яка торгує фруктами не перший рік, зізнається, що персики подорожчали щонайменше на 10-15 гривень.

"Трошки дешевше був торік – 40-45, 50, 35. Ще може трошки зменшиться ціна, але не набагато" , – каже вона.

Де дешевше?

Вдвічі дешевші персики там, де їх вирощують, на Одещині та Херсонщині.

"Ціна формується виключно по ринку, як себе веде ринок. Ринкова ціна відризняється від тої, яку ми відпускаємо – плюс 24-25 гривень" , – пояснює директор агрофірми "Білозерський" Юрій Попутько.

Та цьогоріч урожай на Херсонщині через холодну весну не надто вдалий, скаржиться агроном Володимир Вдовеченко, який 48 років доглядає за фруктовими садами.