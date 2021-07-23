Сенатор США поставив ультиматум Білому дому по "ПП-2"

Американський сенатор-республіканець Тед Круз продовжить блокувати при голосуванні в Сенаті твердження на дипломатичні посади висуванців адміністрації до тих пір, поки вона не введе санкції, передбачені Конгресом, відносно компаній, які займаються будівництвом "Північного потоку 2", повідомляє Дзеркало тижня.

Круз заявив в інтерв'ю Politico, що держсекретар Ентоні Блінкен допускав можливість скасування відмови від санкцій.

"Добре. Він намітив шлях вперед: скасувати відмову і фактично діяти за законом. І коли вони скасують відмову, я з радістю відмовлюся від блокування. У владі держдепартаменту скасувати відмову від санкцій в будь-який час" , - сказав Круз

Він також порівняв ситуацію з епохою 39-го президента США Джиммі Картера.

"Думаю, якщо вони продовжать йти таким шляхом, це буде набагато серйознішим, ніж те, що Джиммі Картер віддав Панамський канал. Через 50 років це залишається величезною втратою для зовнішньої політики США, і президент-демократ був занадто слабкий, щоб відстоювати наші інтереси. Я вважаю, що рішення Байдена і Харріс по "Північному потоку 2" за значимістю знаходиться на такому ж рівні" , - сказав Круз.