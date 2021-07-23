Курс валют НБУ на 23 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 23 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 22 июля, понизился до уровня 27.19 за 1 доллар.

Евро подешевел на 3 коп до 32.03 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 2 коп до 3.68 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 37.43 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 29.58 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 7.03 за 1 польский злотый.