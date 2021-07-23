Неподалік від Білого дому було скоєно 20 пострілів

Нападник відкрив вогонь біля ресторану в Вашингтоні, округ Колумбія, приблизно в 1,5 км від Білого дому, повідомляє Украинская правда.

За даними ВВС гості, які перебували за столиками, бігли в укриття, оскільки прозвучало понад 2о пострілів. Очевидці заявили, що нападник поїхав на машині після стрілянини в мексиканський ресторан в районі Логан-Кол. Серед тих, хто був свідком стрілянини в четвер увечері, був ведучий CNN Джим Акоста.

"Просто послухайте, як звучали постріли з пістолета на 14-й вулиці в північному окрузі Колумбії. Люди біжать від популярного ресторану Le Diplomate, який знаходиться в декількох кварталах" , - написав він у twitter.

27-річна Джесс Девідсон була в мексиканському ресторані, коли виникла стрілянина.

"Це страшно. Я думала, що помру" , - сказала вона ВВС.

"Це те, чого ви завжди боїтеся, живучи в США, але ніщо не може підготувати вас до такого моменту" , - сказала Девідсон.