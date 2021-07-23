Гороскоп на сегодня 23 липня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на п'ятницю, 23 липня 2021 року. Вас чекає ідеальний день, де буде чергуватися активна робота з пасивним відпочинком. Але будьте обережні зі своїми думками, щоб у вільний хвилину не пуститися в сторону самопобиття. Зірки нагадують, як важливо любити і сприймати всі свої помилки правильно, повідомляє Сегодня.

Астрологічний прогноз на 23 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

День не обіцяє вам легкість і невимушеність, а навіть навпаки – вас чекає прийняття важливих рішень. Будьте сьогодні зосередженими і не відволікайтеся на дрібниці, щоб ви змогли зробити щось дійсно важливе.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Вас чекає день зустрічей і знайомств. Вони корисними будуть не тільки в робочих цілях, а й для вас особисто. Постарайтеся бути собою і не вдавати з себе іншу людину – це зайве. Романтика витає в повітрі, відчуваєте?

Близнюки (22 травня – 21 червня)

День не підходить для нових проєктів і планів. Найкраще, що ви можете сьогодні зробити – закінчити всі, що в уже почали раніше. Будьте впевненими в собі і своїх силах, і ви все подужаєте.

Рак (22 червня – 22 липня)

У вас сьогодні з'явиться непереборне бажання щось змінити в житті. Кардинальних дій краще не робити, але якщо є заповітне бажання – виконаєте його. Сміливо можете експериментувати зі стилем одягу, зачіски. Можете зустріти кохання всього свого життя.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Ідеальний час, щоб братися за нові справи і проєкти. Не бійтеся реалізувати те, що давно хотіли – потім будете пишатися собою. Сексуальні контакти зажадають великої обережності – будьте пильні!

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Сьогодні важливо буде зупиняти себе у своїх бажаннях. Не намагайтеся все встигнути зробити – все одно не зможете вмістити все в один день. Делегуйте свої обов'язки та не бійтеся відповідальності. У вас все вийде!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Вас чекає дуже цікавий та активний день. Ваша цілеспрямованість і ініціативність приведуть до успіху, який вас буде дуже мотивувати та надихати. Не відкладайте рішення проблем на завтра.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

На Вас чекають зустрічі, знайомства і справи, пов'язані з людьми і їх потребами. Будьте уважними, і ви зможете досягти неймовірних успіхів. Постарайтеся бути сьогодні економними, якщо не хочете до кінця місяця бути на холодному пайку.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

День не обіцяє вам багато енергії та сил, але ось шанс стати краще і впевненіше в собі у вас точно з'явиться. Скористайтеся ним сповна, адже від цього буде залежати ваш успіх в кар'єрі.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Намагайтеся сьогодні максимально уникати стресу, щоб не піддаватися панічним занепадам. Чи не переоцінюйте свої сили та можливості – можете потім сильно розчаруватися. Закінчите все розпочаті раніше справи.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Намагайтеся сьогодні правильно розраховувати свої сили та не братися за ті справи, які витягують з вас занадто багато енергії. Стосунки з коханою людиною зажадають від вас концентрації й уваги. Будьте терплячі!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Вам варто сьогодні більше спостерігати, ніж діяти. Не беріться за нові справи, а завершуйте старі. Вечір проведіть з коханою людиною – ідеальний час для сексуальних контактів і експериментів.