Пентагон виведе з бойового складу близько 180 літаків

ВПС США планують в рамках нового оборонного бюджету на 2022 рік відмовитися від модернізації та вивести з бойового складу понад 180 бойових літаків, котрі відслужили свій термін з метою вивільнення коштів для закупівлі нового озброєння, випливає з розглянутих в американському Сенаті документів, повідомляє Інтерфакс.

За даними ВВС, це дозволить заощадити в новому фінансовому році, який настає 1 жовтня поточного року, $ 1,34 млрд. Зокрема, пропонується зняти з озброєння 42 штурмовики A-10S, 48 винищувачів А-15С / D і 47 F-16C / D, а також 14 KC-10 і 18 RC-135 літаків-заправників і 13 військово-транспортних літаків C-130H.

Крім того, згідно з даними, представленим в Сенаті, ВМС пропонують вивести з бойового складу, щонайменше, два ракетних крейсери класу Ticonderoga і чотири патрульних кораблі прибережної зони. Це дозволить ВМС США вивільнити $ 1,26 млрд на реалізацію програм із закупівлі нових бойових кораблів і озброєння замість витрат на модернізацію застарілих систем.