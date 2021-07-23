Пенсії військовим підвищили: кому і скільки почнуть виплачувати

В Україні підвищилися мінімальні пенсії військовослужбовців, учасників бойових дій та ветеранів МВС, повідомляє Сьогодні.

Таке рішення Кабінет міністрів України прийняв на засіданні ще 14 липня, але його текст був опублікований на "Урядовому порталі" тільки 22 липня.

Підвищені пенсії будуть виплачені в серпні з доплатою до підвищених розмірів за липень.

Так, майже 400 тисяч військовослужбовців і правоохоронців отримають додаткові пенсійні виплати – 2000 гривень. Зокрема, йдеться про тих, чиї пенсії призначені до 1 березня 2018 року.

Постанова стосується і виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Збільшені на 834,3 гривень (45%) пенсії отримають понад 40 тисяч осіб цієї категорії.

"Тепер пенсія учасників бойових дій становить 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, замість раніше встановлених 165%" , – зазначили в Кабміні.

Крім того, військовослужбовці та ветерани МВС тепер будуть отримувати мінімальну пенсію на рівні 3854 гривень. А мінімальна пенсія для учасників бойових дій складе 3893,4 гривні.

Відзначимо, що на збільшення пенсій військовослужбовців і ветеранів МВС Кабінет міністрів виділив 5,3 мільйона гривень. Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, рішення Кабміну погодив профільний комітет парламенту.