Авіакомпанії дорого заплатять за забруднення повітря

Британський Комітет з питань зміни клімату заявив, що для досягнення кліматичних цілей до 2050 року авіакомпанії повинні використовувати більш ефективні методи. Для нейтралізації забруднення повітря їм доведеться заплатити за дорогі технології, повідомляє Лента.ру.

Глава комітету Кріс Старк закликає авіаційну промисловість інвестувати в альтернативи викопному паливу і методи уловлювання та зберігання вуглецевих викидів - нехай недешевий, але найефективніший спосіб декарбонізації перельотів.

При цьому Старк вважає, що галузь самостійно повинна проспонсорувати дорогі технології, а її комерційна зацікавленість в нульових викидах в перспективі зросте.

Британський державний план Jet zero має на увазі скорочення викидів від літаків до 2025 року за рахунок переходу на нові види палива і технології виробництва повітряних суден. Однак Комітет з питань зміни клімату попереджає, що так сектору не вдасться досягти чистого нуля до 2050 року - справжнім порятунком стане фільтрація викидів.