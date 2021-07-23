Аргентина погрожує розірвати контракт на поставки "Супутник V"

Аргентині терміново потрібні дози другого компонента російської вакцини для людей, які отримали перший компонент. Однак Росія зриває поставки та каже про пріоритет постачання свого населення, повідомляє DW.

Аргентина направила до Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який відповідає за постачання російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" за кордон, листа, в якому загрожує розривом контракту через затримки в постачаннях. Лист радника президента Аргентини Сесілії Нікколіні в четвер, 22 липня, було надруковано в газеті Nacion.

За словами Нікколіні, Аргентина не отримала належних за умовами контракту 18 734 185 доз (5,5 млн доз першого компонента і 13,1 млн доз другого компонента), причому другі дози потрібні країні терміново, їх чекають мільйони, котрі отримали перший компонент.