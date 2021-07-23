На Олімпіаді пав рекорд українки, що тримався чверть століття

Хоча офіційна церемонія відкриття Олімпійських Ігор в Токіо відбудеться лише сьогодні, 23 липня (початок о 14.00 по Києву), Кваліфікаційні змагання в повному розпалі, і вже принесли перший олімпійський рекорд, повідомляє Страна.ua.

В особистому заліку кваліфікації зі стрільби з лука у жінок перше місце посіла спортсменка з Південної Кореї Ан Сан (680 балів). Тим самим вона оновила олімпійський рекорд, встановлений українкою Ліною Герасименко ще в 1996 році. Тоді українка набрала 673 очки.

Про це передає офіційний сайт Олімпіади-2020.

Друге і третє місця також посіли кореянки - Чан Мінх (677 балів) і Кан Чхе Ен (675 балів).

Командні змагання, в яких зараховуються об'єднані результати трьох лучників кожної країни, також принесли новий олімпійський рекорд, встановлений Республікою Корея - 2 032 очка, на другому місці Мексика (1 976) і на третьому - США (1 970).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що офіційний сайт Олімпіади-2020 виправив помилку﻿ і повернув Крим до складу України.