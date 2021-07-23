В "Слузі народу" закликали не нехтувати позовом Росії до ЄСПЛ

Україна не повинна нехтувати позовом Російської Федерації до ЄСПЛ і має надати міжнародній спільноті усю свою доказову базу щодо злочинів Росії, повідомляє Деловая столица.

Про це заявила народна депутатка фракції "Слуга народу" Олена Мошенець.

"Це глибокий цинізм. Росія витягнула, на її думку, певний козир, коли вона звертає на себе увагу міжнародної спільноти таким чином. Тобто ми зараз, на думку Росії, маємо відірватися від усього того, що згідно з міжнародним правом саме окупант несе відповідальність за окуповані території – це стосується води в Криму тощо. Нібито Росія лише сьогодні зрозуміла, що немає води. Вона таким чином (позовом до ЄСПЛ, – ред.) звертає на себе увагу. Це таке виторговування для себе певних можливостей, переговорних позицій" , — сказала вона в ефірі телеканалу "Україна 24".

Депутатка вважає, що таким чином Росія демонструє, зокрема, незадоволення підготовкою до "Кримської платформи".

"У Росії розуміють, що ми матимемо величезну кількість нових дипломатичних відносин, договорів, певних переговорів, де, зокрема, буде обговорюватись питання Росії, бо це країна-агресор, яка зараз погрожує всій Європі, не лише Україні. Про це ми маємо щогодини говорити голосно на весь світ. З іншого боку, кожен юрист скаже, що нехтувати таким позовом не варто. Ми повинні зараз використати це, щоб надати максимальну нашу доказову базу, звернути увагу на все те, що було зроблено, долучитися, щоб затвердити свою позицію" , — зазначила Мошенець.

Раніше Росія вперше у своїй історії подала міждержавний позов до ЄСПЛ. На думку РФ, Україна винна у низці порушень, зокрема, загибелі мирного населення, придушенні свободи слова, водній блокаді Криму, а також у катастрофі літака авіакомпанії "Малайзійські авіалінії", який виконував рейс MH17.