Коли в Україні з'явиться електронна гривня - прогноз НБУ

Протягом року Національний банк (НБУ) представить своє бачення електронної гривні. Після цього стане зрозуміло, коли відбудеться запуск віртуальної національної валюти. Про це заявив директор департаменту стратегії та розвитку Нацбанку Арсен Макарчук, повідомляє UBR.

За його словами, з технічної точки зору даний проєкт повністю готовий. Але фінрегулятор повинен оцінити ефект від запуску е-гривні для монетарної політики і фінансової стабільності держави.

"Цифрова гривня Національного банку - фактично це повний аналог паперової гривні, яка є в кожного громадянина в гаманці. Але цей аналог більш зручний, більш дешевий, більш швидкий для здійснення операцій з ним. І більш захищений, тому що його важче підробити, його важче вкрасти ", - розповів Арсен Макарчук.

За його словами, після впровадження е-гривні держава виграє на економії коштів. А громадяни і бізнес - на зручності і швидкості платежів, які вони зможуть здійснювати в будь-якому місці і в будь-який час.

"Ми зараз знаходимося навіть не на початку, а посередині бурхливого розвитку ринку фінансових віртуальних активів", - вважає представник НБУ.

При цьому він зазначив, що дана індустрія є "сірою".

"Питання в тому, коли він (ринок) буде виведений у легальне поле. І тут дуже важливим є саме прийняття закону, якого ми очікуємо вже цієї осені, за прогнозами від депутатів. І прийняття відповідної нормативної бази", - пояснив він.

Для її розробки потрібні будуть як мінімум кілька місяців. У даному питанні необхідно узгодити положення даного закону з Податковим і Цивільним кодексами.

На думку директора департаменту стратегії та розвитку НБУ, через три-чотири роки ринок віртуальних активів буде перебувати в легальному полі.

Він констатував, що стосовно стейблкоїнів, виражених у національній валюті - також відомим як криптогривня- буде застосовуватися "серйозне регулювання". Це - з одного боку, а з іншого - більш широке застосування.

"Цілком можливо, що фінансові віртуальні активи, виражені в гривні на території України, якщо їх емітент повністю відповідає відповідному регулюванню, ви зможете використовувати в тому числі як засіб платежу", - спрогнозував Арсен Макарчук.

У той же час широко відомі криптовалюти можна буде використовувати легально. Але, зазначив він, навряд чи вони стануть популярним засобом для розрахунків за товари і послуги.