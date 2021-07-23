Порушення "мовного закону" на ТБ може розцінюватися як загроза нацбезпеці – Кремінь

Систематичне невиконання та порушення телерадіоорганізаціями "мовного закону" може розцінюватися як загроза національній безпеці України, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив Уповноважений з питань державної мови Тарас Кремінь.

Він нагадав, що вже набули чинності норми "мовного закону", за якими, зокрема, мовою поширення та демонстрування фільмів має бути державна. Крім того, вказує Кремінь, Конституційний суд дійшов висновку, що "загроза українській мові рівносильна загрозі національній безпеці України, існуванню української нації та її держави" (у рішенні від 14 липня 2021 року у справі за поданням 51 народного депутата конституційності "мовного закону").

"Тому свідоме та систематичне невиконання та порушення вимог закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" може розцінюватися як зазіхання на визначений Конституцією України та цим законом юридичний статус української мови як державної, бо "будь-які зазіхання на юридичний статус української мови як державної на території України неприпустимі, оскільки порушують конституційний лад держави, загрожують національній безпеці та самому існуванню державності України" , — наголосив посадовець.

Він закликав телерадіоорганізації неухильно виконувати норми ч. 6 ст. 23 закону та забезпечити демонстрування у своїх ефірах фільмів та серіалів державною мовою.

Тарас Кремінь додав, що за результатами моніторингу ефіру загальнонаціональних телеканалів переважна більшість телерадіоорганізацій чітко виконує цю норму Закону. Фільми та серіали, які раніше в ефірі окремих телеканалів транслювалися російською мовою, з 16 липня дублюються державною.

Раніше Тарас Кремінь називав шість телеканалів, які вже встигли порушити норму про український дубляж.