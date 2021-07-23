Повінь в Китаї: понад 30 загиблих

У центральній китайській провінції Хенань через сильні дощі почалась повінь. У місті Чженчжоу затопило метро та дитячий садок, у результаті чого 33 особи загинуло та 8 вважаються зниклими безвісти, повідомляє Букви.

Цифри можуть змінитися через те, що влада тільки почала рятувально-пошукову операцію. Вода заповнила цілі квартали, затопила пасажирів, які були в вагонах метро. Дощ викликав зсуви ґрунту, зруйнував будинки, дамби й так далі.

Сотні тисяч осіб встигли евакуюватися. Попередньо, матеріальну шкоду від повені оцінюють в 1,22 млрд юанів. Це приблизно 190 млн доларів.