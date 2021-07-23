Новий Chery QQ виявився копією дешевого електромобіля

Компанія Chery готує до виходу новий, третє покоління легендарної моделі QQ. І вже відомо, як ця машина буде виглядати - китайський ресурс autohome.com злив в мережу офіційні фото новинки, повідомляє АвтоПортал.

Новий Chery QQ - це електромобіль. Причому, як видно по фото, компактних розмірів. Машина отримає трехдверний кузов характерного «квадратного» дизайну. За цими параметрами вона дуже схожа (чи не є клоном) на Wuling Hongguang Mini EV - електричний бестселер китайського ринку, де його головною зброєю стала ціна в $5 000 (це середня вартість, так як точний прайс залежить від комплектації моделі). З унікального у Чері хіба що характерна U-подібна оптика.

При цьому комерційна завдання Chery QQ - це як раз нав'язати конкуренцію Mini EV. Нахабно і зухвало, чи не так?

Цікаво, що електричний Chery QQ отримає до назви приставку Ice Cream (в перекладі з англійської - морозиво). Згідно із задумом, воно повинно зробити акцент на яскравості автомобіля і залучити молоду аудиторію. Посилити ефект Чері має намір запропонувавши широку гаму кольорів - всього планується сім кольорів.

Відзначимо, що оригінальний Chery QQ - першого покоління - з'явився в 2003 році. Широку славу модель знайшла за рахунок свого дизайну, скопійованого у Daewoo Matiz, і невеликого цінника. У 2013 році на світ з'явилася друга генерація хетчбека, яка вже отримала свій відмітний дизайн і випускається донині. Третє ж покоління «Кью-Кью» має дебютувати в найближчі тижні.