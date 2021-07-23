Гральний бізнес: виявлено сотні нелегальних сайтів і закладів

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) виявила понад 1000 сайтів і понад 100 гральних закладів, які надають послуги з організації та проведення азартних ігор без відповідної ліцензії.

Про це повідомила пресслужба КРАІЛ.

Інформація про незаконну діяльність передається в правоохоронні органи для здійснення досудового розслідування за ознаками кримінального злочину передбаченого ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) КК України.

На даному етапі трьома постановами суд наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності та заблокував доступ до 594 сайтів, які працювали без відповідної ліцензії.

Крім того, Нацполіція перевірила спрямовану КРАІЛ інформацію щодо фактів незаконного функціонування казино, залів ігрових автоматів і букмекерської діяльності. За декількома фактами вже проведені обшуки, правоохоронці вилучили ігрову техніку, обладнання. Також були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.