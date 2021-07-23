"Злодій в законі" подав позов до суду проти РНБО і МВС

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від одного з фігурантів списку "злодіїв в законі", складеного в травні Радою нацбезпеки і оборони України. Позивач просить суд зобов'язати уряд внести в РНБО пропозицію про виключення його прізвища з санкцій переліку, повідомляє Страна.ua.

Позивачем є Аслан Ядигар огли Гахраманов, відповідачами - МВС, Кабінет міністрів і РНБО.

Позовом заявник має намір вимагати у уряду і Міністерства внутрішніх справ підтверджуючі документи про підстави і причини внесення пропозицій міністерством в Кабмін, а урядом - в РНБО для включення позивача до списку осіб, до яких застосовані персональні економічні та інші санкції.

Крім цього, позивач просить ОАСК визнати протиправною бездіяльність Міністерства внутрішніх справ, яке не внесло в Кабінет міністрів пропозиції про виключення позивача із зазначеного списку.

У той же час суд просять визнати протиправним і бездіяльність уряду по невнесення в РНБО відповідної пропозиції.

Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження у цьому адміністративному позові.