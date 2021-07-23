Пошкодження будівель та підтоплення: наслідки негоди в Україні

Схід України вчора накрила потужна злива. Це призвело до підтоплення 38 приватних житлових будинків та дворогосподарств, а також до повалення дерев, пошкодження будинків, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, поривами вітру було пошкоджено 100 покрівель та повалено 90 дерев.З небезпечних ділянок евакуйовано 18 осіб.

Рятувальники розповіли про наслідки негоди у Донецькій області. У містах Дружківка, Костянтинівка, Слов’янськ, Мирноград, смт Ямпіль та селі Кіндратівка Краматорського району пошкоджено 77 покрівель (58 приватних та 8 багатоквартирних житлових будинків, 3 школи та 8 адміністративних об’єктів).

У Луганській області у місті Сватове пошкоджено дві покрівлі п’ятиповерхових житлових будинків та частково дах міської лікарні.

У м. Троїцьке пошкоджено дах школи. На території Сватівського та Сєвєродонецького районів підрозділами ДСНС спільно з комунальними службами розпилено та прибрано 57 повалених дерев.

Автор: Анастасія Рокитна