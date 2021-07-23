Вчені виявили антитіла у тих, що заразилися COVID-19 більше року тому

Антитіла після коронавірусної інфекції можуть зберігатися в організмі більше року. Такими висновками поділилося 22 липня Відомство охорони здоров'я і соціального розвитку Фінляндії THL, повідомляє Фонтанка.ру.

"У 97% осіб були антитіла IgG, що розпізнають піковий білок коронавірусу("шипи") через рік після зараження. Хоча антитіла були виявлені у багатьох, їх рівень через рік був приблизно на третину нижче, ніж через шість місяців після зараження", - розповіли в THL .

Коронавірусна інфекція була виявлена у випробовуваних ще навесні 2020 року з допомогою ПЛР-тесту, з тих пір вони коронавірусом не хворіли і щеплення до відбору проб не робили. Рівень антитіл через півроку досліджували у 1 292 осіб, через рік - у 367.

15% випробовуваних з першої групи і 13% з другої перехворіли важко, з госпіталізацією. У них рівень антитіл був значно вище, ніж у пацієнтів, які перенесли захворювання в легкій формі. У всіх важких пацієнтів нейтралізуючі антитіла зберігалися через рік.

"Результати дослідження показують, що після зараження коронавірусом нейтралізуючі антитіла і захист від нової інфекції зберігаються протягом тривалого часу, якщо кількість антитіл спочатку була високою", - говорить керівник дослідження Меріт Мелін.

На нові варіанти коронавірусу захист організму реагував слабкіше.